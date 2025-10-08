Téléphone au volant : une première à Bruxelles, la police contrôle les infractions à l’aide de drones

Il s’agit d’une opération menée par la police fédérale en collaboration avec la police locale pour déceler des infractions de roulage grâce au drone.

Cette action est menée dans le cadre d’une vaste opération de contrôles anti distraction au volant. Les drones peuvent voler à plus de 50 mètres et voir sur plusieurs centaines de mètres. Piloté par la police fédérale, sa mission est de repérer les conducteurs en infraction. Les images qu’il capte sont transmises et analysées sur un écran. “Grâce au drone, on a pu suivre un véhicule, et on a effectué un zoom approfondi sur la cabine de pilotage et on voit clairement que les deux mains sont utilisées pour manipuler un objet type GSM”, raconte Christopher Thyssen, inspecteur de police.

Le dispositif est efficace, et le zoom de l’appareil permet d’agrandir l’image jusqu’à 200 fois. En une heure seulement, le drone a permis de repérer une dizaine de cas de distraction au volant.

Selon la police fédérale, entre 5 et 25% des accidents de la route sont dus à la distraction au volant.

■ Reportage de Camille Tang Quynh et Morgane Van Hoobrouck