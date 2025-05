Sven Gatz, ministre bruxellois des Finances : “Il faut tout faire pour garder le budget sous contrôle”

Le ministre bruxellois des Finances et du Budget, Sven Gatz, en affaires courantes depuis de longs mois, a mis en garde mardi contre une possible dégradation de la notation de la Région bruxelloise par Standard & Poor’s (S&P).

“Certains disent que ce n’est pas si grave que ça (…) Mais non, ça ne va pas, on paiera beaucoup plus d’intérêts et on aura toujours moins de marge, et à un certain moment, on pourrait avoir un effet boule de neige”, s’inquiète-t-il au micro de Bel RTL.

“Il faut tout faire pour garder le budget sous contrôle”, ajoute le ministre Open Vld. Actuellement, et dans l’attente d’une nouvelle majorité, la Région fonctionne toujours sur base des douzièmes provisoires, mais il y a malgré tout une marge de manœuvre, via des mesures conservatoires, assure-t-il.

Rudi Vervoort a récemment estimé qu’il y avait de grandes chances que Bruxelles ne soit pas dégradée par S&P, en juin. “Je ne partage pas l’optimisme du ministre-président”, précise mardi Sven Gatz.

La véritable solution sera la formation d’un nouveau gouvernement. “Heureusement”, on est “de nouveau à un carrefour avec l’initiative du MR“, selon le ministre. “Ce ne sera pas évident, mais on doit essayer” de parler de contenu. Les libéraux francophones ont annoncé ces derniers jours vouloir déposer un texte de politique générale qui serait voté en juin. Ce texte se baserait entre autres sur les recommandations d’experts.

Avec Belga