“Je pense que c’est faisable” : pour Rudi Vervoort, l’agence Standard & Poor’s ne dégradera pas la note de la Région bruxelloise

Rudi Vervoort, ministre-président de la Région de Bruxelles-Capitale, était l’invité de l’émission +d’Actu. Interviewé par Fabrice Grosfilley, il a évoqué la trajectoire budgétaire de la région bruxelloise.

Vous pouvez retrouver l’intégralité de l’interview de Rudi Vervoort à 17h00 à la télévision sur BX1.

Sur la question du budget et de la dette de la Région bruxelloise, Rudi Vervoort rappelle que, selon lui, le dépassement budgétaire concernant les douzièmes provisoires est logique : “Mécaniquement, quand vous parlez des salaires, vous avez des indexations qui se sont produites, donc cela crée une augmentation de l’enveloppe budgétaire. Vous pouvez aussi avoir des dépassements dans le cadre de l’exécution d’un chantier”, explique le ministre-président bruxellois en affaires courantes.

Pour revenir à une forme d’équilibre, il faut trouver de nouvelles recettes ou réduire les dépenses. Des réductions qui pourraient avoir un impact social sur l’emploi et sur un certain nombre de secteurs sociaux ou de la santé. Pour Rudi Vervoort, il est indispensable de préserver toutes ces politiques sociales.

Il évoque également la construction d’un budget élaboré par le ministre de tutelle, Sven Gatz, pour 2025, et peut-être aussi pour 2026. Rudi Vervoort rappelle que, dans un gouvernement, “il faut arriver à un consensus, il faut préserver les équilibres et avoir une certaine transparence par rapport à l’exécution budgétaire des uns et des autres, et voir ce qu’il est possible de faire dans le cadre des affaires courantes”. Le ministre-président insiste aussi sur le fait que ce gouvernement n’a pas de majorité au parlement.

Le risque pour la Région bruxelloise, si elle ne corrige pas sa trajectoire budgétaire, serait une dégradation de sa note par l’agence Standard & Poor’s. Rudi Vervoort constate “qu’au niveau des marchés financiers, la dette bruxelloise est plutôt évaluée comme une dette stable”. On serait donc très loin du scénario grec, où la région serait en défaut de paiement, selon l’actuel ministre-président.

Pour Rudi Vervoort, il faut “avoir une vision claire de ce qu’il faut pouvoir trouver et envoyer un signal au monde financier en montrant qu’on est capable de maintenir une trajectoire soutenable pour la Région bruxelloise”. Il confirme aussi que, selon lui, la région va éviter une dégradation de sa note en juin par l’agence Standard & Poor’s : “Je pense que oui, c’est tout à fait faisable.”

Rémy Rucquoi