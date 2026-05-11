Succès de foule pour la Fête de l’Iris à Bruxelles

Le 37e anniversaire de la Région de Bruxelles-Capitale a été pour le moins festif, avec un véritable succès de foule pour l’annuelle Fête de l’Iris samedi, se réjouit lundi Visit Brussels, l’agence de promotion de l’image de Bruxelles. À elle seule, l’Iris Tipik Electro Night a rassemblé plus de 20.000 personnes sur la place des Palais.

Plusieurs concerts, spectacles, visites guidées et autres activités gratuites ont animé la ville. Différentes festivités avaient d’ailleurs eu lieu conjointement durant le week-end. La Journée de l’Europe, organisée par l’Union européenne, a permis à de nombreux visiteurs de découvrir les bâtiments des institutions européennes. La Fête de l’Iris a, elle, mobilisé différentes communes de la capitale. Uccle, Etterbeek, Ixelles et Watermael-Boitsfort ont en effet ouvert les portes de lieux emblématiques et ont dévoilé “leurs plus belles pépites” au public.

►Lire aussi | Iris Tipik Electro Night : la Place des Palais noire de monde pour Henri PFR et Meduza

Le point d’orgue fut l’Iris Tipik Electro Night, une soirée électro organisée en collaboration avec la RTBF et l’Union européenne. Plus de 20.000 personnes ont assisté aux différents DJ sets, dont ceux de Henri PFR et Meduza, nécessitant la fermeture de la place des Palais à certains moments. La jauge maximale avait en effet été atteinte, ce qui est une première, selon Visit Brussels. Il y avait en permanence 13.000 personnes devant le Palais royal durant la soirée.

Contrairement à l’année passée, où l’événement se déroulait sur deux jours, il n’a eu lieu cette année que sur une seule journée, en raison de coupes budgétaires. Quelques activités organisées le dimanche ont toutefois aussi agrémenté ce week-end festif, souligne l’agence de promotion.

►Lire aussi | Fête de l’Iris : pas grand-chose à célébrer dans une Région sans vision, juge la N-VA

Le Parlement bruxellois a notamment ouvert ses portes au public durant l’après-midi, avec un “franc succès” à la clé pour les parcours découverte et les visites guidées. D’autres initiatives comme le Flora Open Air et la Kidical Mass ont contribué à rendre ce week-end plus festif encore, selon Visit Brussels, où l’on explique qu’il est compliqué de chiffrer le succès populaire étant donné la nature gratuite et en plein air de l’événement.

Belga