Fête de l’Iris : pas pas grand-chose à célébrer dans une Région sans vision, juge la N-VA

Le chef de groupe N-VA au Parlement bruxellois, Gilles Verstraeten, n’a pas attendu vendredi, jour officiel de la Fête de l’Iris, la fleur-symbole de la Région bruxelloise, pour redire tout le mal que la formation nationaliste flamande pense du nouveau gouvernement bruxellois. Un exécutif dont elle a été écartée.

“Il y a peu de raisons de se réjouir. Après 613 jours de crise politique, Bruxelles avait évidemment besoin d’un gouvernement, mais pas de celui-ci. Ce que l’on voit aujourd’hui, c’est une majorité à peine formée déjà profondément divisée. Pas étonnant quand on tente de gouverner avec un accord de majorité de seulement 24 pages“, a-t-il commenté dans un communiqué.

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Selon Gilles Verstraeten, l’ambiance festive contraste fortement avec la réalité à laquelle Bruxelles est aujourd’hui confrontée. “Bruxelles traverse une crise de sécurité, une crise du logement, une crise sociale, une crise budgétaire,… Des problèmes structurels qui exigent des choix clairs et du courage politique. qui ne viennent pas, parce que la majorité elle-même ne partage pas la même vision“.

La mobilité reste d’après lui l’exemple le plus frappant. “Le MR annonçait fièrement la fin de Good Move, avant que Groen ne présente quelques minutes plus tard “Better Move” comme une prétendue alternative. Dans les faits, il s’agit surtout d’une poursuite du même modèle. Le réaménagement du rond-point Louise illustre parfaitement cette confusion. Une décision est prise par Elke Van den Brandt, puis immédiatement contestée publiquement par le ministre-président Dilliès. Comment espérer une politique cohérente lorsque des dossiers aussi importants ne sont manifestement ni clarifiés dans l’accord de gouvernement, ni réellement discutés en interne,…?”

Pour M. Verstraeten, les tensions ne se limitent toutefois pas au duo MR-Groen. “L’axe Anders-PS joue lui aussi un rôle important. Anders n’a finalement pas changé: on retrouve les vieilles habitudes du VLD, conclure des arrangements avec le PS pour conserver le pouvoir, quitte à abandonner ses principes. Des accords sont conclus entre partenaires afin de mettre ensuite la pression sur les autres partis de la coalition“.

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Il estime également que le PS, “qui a conservé tous les postes qu’il voulait et continue de pouvoir enterrer les problèmes” se prépare déjà à freiner, voire bloquer, les réformes du ministre de l’Emploi Hublet (Les Engagés).

Le chef de file bruxellois de la N-VA n’épargne pas non plus le député CD&V Benjamin Dalle qui fait partie de la majorité “mais avec un poids politique très limité” “après avoir pourtant affirmé qu’il n’entrerait pas dans un gouvernement sans influence sur la politique menée“.

Belga