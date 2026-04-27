Zone basse émission à Bruxelles : un quart des caméras sont hors service, affirme un député bruxellois de la N-VA

Le député bruxellois N-VA Mathias Vanden Borre a affirmé lundi qu’au-delà de la confusion autour de la dernière vague de restrictions dans le cadre de la LEZ dans la capitale, les véhicules étrangers échappent en grande partie au réseau de contrôle automatique et près d’un quart des caméras ne sont pas opérationnelles.

D’après lui, des chiffres récents montrent que le réseau régional ANPR compte au total 447 caméras, dont 361 sont utilisées pour la LEZ. Parmi celles-ci, seules 274 sont actuellement en ligne. Cela signifie qu’environ un quart des caméras de la LEZ ne fonctionnent pas, a-t-il déploré lundi.

Entre le 1er janvier et le 1er mars 2026, 68 776 véhicules ne répondant plus aux critères d’accès de l’étape 2025 (diesel Euro 5 et essence Euro 2) ont été flashés. Parmi ceux-ci, 31 % sont immatriculés à Bruxelles, 43 % en Flandre et 26 % en Wallonie. “Il est frappant de constater que les véhicules étrangers échappent en grande partie à ce contrôle”, a fait observer l’élu N-VA.

Selon celui-ci, environ 5 % des véhicules circulant quotidiennement à Bruxelles ont une plaque d’immatriculation étrangère. En raison de l’absence, depuis mi-2023, de couplage technique entre les données des radars ANPR et les données d’immatriculation des plaques étrangères, il n’est pas possible de vérifier systématiquement quels véhicules étrangers s’enregistrent effectivement ou respectent les règles de la LEZ.

“Pendant ce temps, les automobilistes belges peuvent quant à eux être sanctionnés. Ce n’est pas juste”, a déploré Mathias Vanden Borre.

Selon lui, il y a également de lacunes en matière de contrôle des voitures de collection. Cette catégorie est exemptée des normes LEZ, mais certains propriétaires, notamment ceux qui possèdent des plaques d’immatriculation personnalisées, se voient tout de même infliger une amende.

Belga