Statut d’artiste : la culture pèse plus de 100.000 emplois en Belgique francophone

En Belgique francophone, le secteur culturel représente plus de 100.000 emplois, rapporte Le Soir jeudi, citant un premier cadastre réalisé par l’ULB, sous la coordination de l’Observatoire des politiques culturelles (OPC).

Pour les seuls salariés et indépendants à titre principal, le secteur culturel représente plus de 100.000 emplois en Fédération Wallonie-Bruxelles, sans compter 16.500 indépendants à titre complémentaire.

L’emploi se concentre essentiellement dans la mode, le livre et la presse, l’audiovisuel, le design, les arts vivants et l’architecture. La capitale capte une bonne part de ces emplois, de même que Liège et le Brabant wallon. L’étude objective par ailleurs la très grande fragmentation de l’emploi culturel, la fréquence des emplois à temps partiel et, de ce fait, le très faible niveau des revenus bruts annuels moyens.

Ces revenus bruts annuels moyens sont de 12.688 euros pour un artiste salarié, 10.213 euros pour un artiste employé dans le secteur culturel subventionné, et 28.000 euros en moyenne pour un travailleur culturel non artiste. À titre de comparaison, le salaire brut annuel moyen d’un employé, tous secteurs confondus, était en 2021, en FWB, de 35.000 euros. La moitié des travailleurs indépendants de la culture gagnent moins de 20.000 euros brut annuels.

Il s’agit de moyennes, certains secteurs sont plus rémunérateurs. Ainsi les architectes indépendants gagnent fréquemment entre 20.000 et 30.000 euros brut annuels alors que les salariés de l’audiovisuel perçoivent en moyenne 41.880 euros brut annuels et même 54.112 euros dans le secteur des jeux vidéo.

Le cadastre fait par ailleurs apparaître, à côté des salariés (73.815), la masse des indépendants (44.172), très majoritairement à titre principal.

Belga – Photo : Belga