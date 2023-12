Le méga-procès Sky ECC s’est ouvert

C’est un jour qui va compter dans l’histoire judiciaire belge. Le procès SKY ECC s’est ouvert aujourd’hui. Dans ce dossier hors de norme de trafic de cocaïne, 125 personnes dont 47 détenues sont sur le banc des accusés. Et les débats devraient durer 5 mois.

Le plus grand procès correctionnel que la Belgique ait connu a débuté lundi matin devant le tribunal correctionnel de Bruxelles. Au total, 124 personnes, quatre entreprises et un inconnu devront répondre de trafic de cocaïne et de cannabis à grande échelle, entre autres. Le vaste dossier de drogue a été mis au jour après le décryptage des réseaux Encrochat et Sky ECC. La défense estime qu’il y a beaucoup de soucis, tant concernant l’ampleur du procès que les preuves fournies par le parquet fédéral.

L’enquête a commencé lorsque les polices française et néerlandaise ont déchiffré le réseau de communication crypté Encrochat. Après que les services de police belges ont découvert le réseau téléphonique crypté Sky ECC, les enquêteurs ont eu accès à de nombreuses informations supplémentaires. Ainsi, en octobre 2021, la police judiciaire fédérale de Bruxelles (PJF) a réussi à démanteler un réseau d’organisations criminelles prétendument actives dans le trafic de cocaïne entre l’Amérique du Sud et l’Europe, et dans le trafic de cannabis entre l’Afrique du Nord et l’Europe. Les stupéfiants auraient été acheminés via des conteneurs maritimes et des jets privés, auraient été reconditionnés dans des laboratoires belges, avant d’être exportés vers différents pays européens.

“Le parquet fédéral aurait parfaitement pu constituer plusieurs dossiers et les présenter séparément au tribunal”, a déclaré l’avocat de l’un des principaux suspects, Gilles Vanderbeck. “Mais ils ont choisi d’en faire un procès gigantesque. C’est au détriment des droits de la défense.” Me Kris Luyckx a, à son tour, remis en question les preuves. “Selon nous, toute l’opération Sky ECC menée par le parquet fédéral est illégale”, a-t-il embrayé. “Nous estimons qu’il s’agit d’une ‘expédition de pêche’ au cours de laquelle tout un tas de personnes ont été mises sur écoute, à la recherche d’éventuels délits. Une telle pratique est inacceptable.”

Ce réseau utilisait à l’époque deux systèmes téléphoniques cryptés, Encrochat et Sky ECC, d’où le fait qu’on parle du mégaprocès Encro Sky ECC. Ces messageries ont été infiltrées, décryptées puis démantelées par les polices belge, néerlandaises et française entre 2020 et 2021.

De quoi venir nourrir les 400 cartons qui contiennent le dossier de ce procès, imaginez la quantité d’informations.

A.BR – Photo : Belga