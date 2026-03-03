“Ses jours sont en danger” : accident grave entre une personne en trottinette et un bus De Lijn à Rogier

Un accident entre une trottinette et un bus De Lijn a fait un blessé grave mardi midi au niveau de la place Rogier à Bruxelles, a indiqué la zone de police Bruxelles-Nord (Schaerbeek/Saint-Josse-ten-Noode/Evere).

“Vers 12h20, nos équipes ont été appelées pour un accident de la route survenu Place Rogier entre une trottinette et un bus De Lijn“, a déclaré la porte-parole de la zone de police, Victoire Lorand.

“Les services de secours ont pris en charge la victime au volant de la trottinette, ses jours sont en danger.”

La police ajoute que le conducteur du bus a soufflé dans l’éthylotest et était déclaré “safe“. Ce dernier est en état de choc.

“Un périmètre d’exclusion judiciaire est en place et la circulation est bloquée autour de la Place Rogier“, a conclu la porte-parole.

Belga – Photo et vidéo : Caravaggio