Semaine européenne de la vaccination : Vivalis encourage à vérifier son statut vaccinal

À l’occasion de la Semaine européenne de la vaccination, Vivalis lance une campagne d’information visant à inciter les citoyens à vérifier leur statut vaccinal auprès des professionnels de santé, en mettant l’accent sur les rappels essentiels contre le tétanos, la diphtérie et la coqueluche.

Selon l’opérateur public bruxellois, dans un contexte marqué par une augmentation de l’hésitation vaccinale, de nombreux Bruxellois ignorent si leur protection est à jour. Si la vaccination infantile est plutôt bien suivie, le réflexe des rappels à l’âge adulte s’est estompé. Pourtant, la protection contre des maladies telles que le tétanos, la diphtérie et la coqueluche nécessite une dose de rappel tous les dix ans pour rester efficace tout au long de la vie.

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La campagne menée par Vivalis s’inscrit dans la dynamique de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) afin de sensibiliser le public au rôle joué par la vaccination dans la prévention des maladies et la protection de la vie. Elle s’adresse prioritairement à la population âgée de 30 à 65 ans, ainsi qu’aux femmes enceintes, pour qui la vaccination contre la coqueluche est spécifiquement recommandée à chaque grossesse afin de protéger le nouveau-né.

L’objectif central de cette communication est de transformer une méconnaissance du statut vaccinal en une action concrète de prévention. Vivalis rappelle que la vérification du statut vaccinal est une démarche simple. Progressivement les vaccinations sont intégrées dans le dossier médical électronique, consultable en ligne via masanté.be.

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Le public est invité à entreprendre les démarches suivantes: consulter son médecin généraliste pour faire le point sur son statut vaccinal; interroger son pharmacien, qui peut conseiller et orienter sur le calendrier des rappels; prendre rendez-vous pour l’administration des vaccins nécessaires si le statut n’est plus à jour. La campagne de deux semaines se déploiera via divers supports numériques et d’affichage.