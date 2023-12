L’administration de la Cocom change de nom et devient vivalis.brussels

L’administration du social et de la santé à Bruxelles, la Cocom (Collègue réuni de la commission communautaire des communes) change de nom pour celui de Vivalis, plus facile à communiquer.

Depuis la création de la Commission communautaire commune en 1989, ainsi que des Services du Collège réuni (l’administration liée à cette entité), quelques adaptations du logo ont été réalisées en 2016 et 2017. Mais le nom est resté inchangé, ce travail graphique ne s’inscrivant pas dans une démarche de réflexion sur le positionnement de l’Administration ni sur sa mission.

Aujourd’hui, un nouveau nom a été choisi pour permettre de mieux identifier les compétences de cette administration : vivalis.brussels. Plus court, plus facile à retenir, moins technique et moins compliqué, il ambitionne une compréhension rapide des missions de cette administration. “Cela permettra de différencier l’administration de son entité politique (la Cocom), d’éliminer la confusion entre les deux, et de simplifier la communication au bénéfice du citoyen en gommant une terminologie technocratique,” explique Nathalie Noël, Fonctionnaire dirigeante de vivalis.brussels.

Selon Nathalie Noël, les missions de Vivalis sont multiples “on s’occupe du sans-abrisme, des hôpitaux et évidemment d’un élément qui a marqué l’esprit des bruxellois grâce au COVID, c’est le pôle de la médecine préventive et la gestion des risques sanitaires à Bruxelles. Le focus de nos missions sont sur l’humain. l’amélioration de la vie des Bruxellois dans leur santé et dans leur bien être“.

Visuellement, l’accent est mis sur le V pour exprimer la vitalité, la vie, et le bien-être. vivalis.brussels est également accompagné d’un slogan qui met clairement l’accent sur les missions et le rôle de l’administration : Se porter bien, vivre mieux.

Cette nouvelle identité traduit également une volonté d’alignement sur la charte graphique régionale, comme l’ont fait d’autres administrations bruxelloises : safe.brussels (en remplacement de BPS), urban.brussels (SPRBUP) ou encore paradigm (CIRB).

► Une interview de Nathalie Noël par Anaïs Corbin