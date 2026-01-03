Vaccin contre la grippe : certaines pharmacies en rupture de stock

Selon nos confrères de la RTBF, plus de 1,9 million de doses ont déjà été administrées en Belgique, soit plus de 100.000 de plus que l’an dernier. Aujourd’hui, trois des cinq vaccins disponibles sont épuisés.

La campagne de vaccination contre la grippe a dépassé les attentes cet hiver, provoquant des ruptures de stock dans de nombreuses pharmacies. Cette situation survient alors que le Royaume-Uni et la France font face à de fortes vagues de grippe, et que les autorités belges s’attendent à une arrivée imminente du virus, avec un pic après les fêtes. La hausse soudaine de la demande, liée à la crainte de nouveaux variants et à un meilleur accès à la vaccination en pharmacie, explique en grande partie la pénurie.

Les quantités ayant été fixées plusieurs mois à l’avance, il est impossible d’augmenter rapidement la production. Les autorités se veulent toutefois rassurantes : la vaccination reste possible là où des doses sont disponibles, avec une priorité donnée aux personnes à risque.

■ Reportage de Simon Breem, Jill Tassin et Manu Carpiaux