Selon Alain Hutchinson (PS), les fusillades n’ont lieu que dans les “quartiers pourris” de la capitale

Le commissaire auprès des institutions européennes et internationales est au cœur d’une polémique : il rassure les expatriés vivant à Bruxelles en affirmant que les fusillades ne se produisent que dans les quartiers “pourris” de la capitale.

“Ces incidents (les fusillades, ndlr) ne se produisent pas là où vivent et travaillent les fonctionnaires internationaux. Cela se passe dans les quartiers pourris de la ville, à Anderlecht, à Molenbeek, dans des endroits comme ceux-ci” : ce sont les mots du commissaire de la Région bruxelloise auprès des institutions européennes et internationales, Alain Hutchinson (PS). Interrogé par le média Euractiv, le socialiste tient à rassurer les expatriés de la capitale, en disant que les fusillades n’ont lieu que dans les quartiers “rotten” (“pourris” en anglais).

Alain Hutchinson se défend auprès de nos confrères de journal Le Soir : il n’aurait pas utilisé ce terme là, mais plutôt “défavorisé“. Après vérification de l’enregistrement d’Euractiv, Le Soir affirme que le mot “rotten” a bien été utilisé.

Cet été, Bruxelles a déjà connu plus de 20 fusillades. Le commissaire relativise en ajoutant que ce n’est pas un problème propre à notre capitale : “C’est un problème de drogue. Vous retrouvez ce genre de problèmes à Paris, à Rome, à Londres, dans toutes les grandes villes (…) Ici, dans le quartier européen, nous n’avons jamais – touchons du bois – eu ce type de problème et nous n’avons jamais entendu de plaintes à ce sujet. Nous avons des ghettos sociaux, des ghettos culturels dans la ville, mais vous retrouvez cela dans toutes les villes“, assure-t-il auprès de nos confrères d’Euractiv.

Toutefois, le média rappelle que les fonctionnaires européens, qui représentent 23% de la population bruxelloise, n’ont pas été totalement épargnés par la violence : en 2023, une assistante parlementaire européenne avait été blessée par une balle perdue à la Porte de Namur.

M.D. – Photo : BX1