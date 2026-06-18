Securail visé par des menaces: le parquet de Bruxelles ouvre une enquête

Le parquet de Bruxelles a ouvert une enquête à la suite des menaces proférées à l’encontre du personnel de Securail, le service de sécurité de la SNCB, a indiqué jeudi le ministère public. Une plainte a été déposée par l’entreprise ferroviaire et les premiers devoirs d’enquête ont été ordonnés.

“Le parquet a ouvert une enquête pour des faits de menaces à la suite d’une plainte introduite par la SNCB“, a indiqué la porte-parole du parquet de Bruxelles, Laura Demullier. “Le parquet a ordonné les premiers actes d’enquête afin notamment d’identifier un ou plusieurs suspects.”

Mercredi, la SNCB avait déjà confirmé, après une information du quotidien Het Laatste Nieuws, que des menaces avaient été adressées à des membres du personnel de Securail. L’entreprise avait alors annoncé avoir déposé plainte auprès de la police fédérale des chemins de fer.

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“Il est exact que des menaces ont été formulées à l’égard de Securail via le service clientèle de la SNCB“, a déclaré le porte-parole de la société ferroviaire, Dimitri Temmerman. “La sécurité de nos collaborateurs est notre priorité absolue. Nous prenons cette situation très au sérieux et avons immédiatement introduit une plainte officielle auprès de la police des chemins de fer.”

Selon la SNCB, les agents de Securail ont été invités à faire preuve d’une vigilance accrue. “Rien n’indique que des membres du personnel soient personnellement visés“, a ajouté Dimitri Temmerman. “La situation est suivie et évaluée en permanence. Des mesures supplémentaires pourront être prises si les circonstances l’exigent.”

D’après Het Laatste Nieuws, un courriel interne adressé aux membres du personnel de la SNCB mentionne que les menaces feraient référence au mouvement antifasciste “Antifa”.

L’enquête se poursuit sous la direction du parquet de Bruxelles.

Belga – Photo : Belga Image