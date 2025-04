Sébastien Lepoivre : “D’ici la fin de l’année, c’est impossible de trouver le personnel pour les CPAS”

Ce jeudi, des perturbations risquent d’être constatées dans les CPAS bruxellois. Un appel général à la grève a été lancé. Sébastien Lepoivre (PS), président du CPAS d’Evere et de la fédération des CPAS bruxellois, était un des invités de Bonjour Bruxelles ce matin.

Ce jeudi, en front commun, un appel à la grève et à la manifestation a été lancé pour les CPAS bruxellois. “C’est très rare qu’il y ait une manifestation et un appel à la grève générale et malheureusement le front commun a fait appel, mais c’est nécessaire, explique Sébastien Lepoivre. Le secteur n’a pas attendu l’Arizona pour être en crise. L’heure est grave et les financements sont dans le rouge. avec ce qu’on nous annonce, cela risque d’être problématique, voire impossible.”

Depuis l’annonce de la suppression des allocations de chômage après deux ans, les différents acteurs se sont lancés dans des calculs afin de savoir combien de personnes seront touchées par la réforme. Selon la FGTB Bruxelles, entre 31.000 et 42.000 Bruxellois pourraient être exclus du chômage et se rendre au CPAS pour savoir s’ils peuvent bénéficier du RIS.

“Si tous ces gens-là vont au CPAS, on devra leur verser s’ils y ont droit, mais comment nous les recevrons-nous ? Comment nous les suivons ? Le traitement du dossier sera nécessaire, cela nécessite du temps, des agents, commente Sébastien Lepoivre. Les CPAS cherchent depuis longtemps à recruter des travailleurs sociaux. A Bruxelles, ils sont moins payés que dans les deux autres Régions et la pression est réelle. D’ici la fin de l’année, c’est impossible de trouver le personnel suffisant.”

Aujourd’hui, la fédération des CPAS va être reçue par la ministre de l’Intégration sociale et des grandes villes, Anneleen Van Bossuyt (N-VA). “On va voir si on peut attirer son attention sur les chômeurs bruxellois. On va voir si elle peut nous répondre par rapport à la clé de répartition du financement. J’ai un doute raisonnable à l’heure actuelle.”

■ Interview de Sébastien Lepoivre, président du CPAS d’Evere et de la fédération des CPAS bruxellois par Fabrice Grosfilley