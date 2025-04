Au moins 32.000 Bruxellois exclus du chômage en janvier 2026, selon la FGTB: les chiffres par commune

La FGTB évalue à près de 32.000 le nombre de demandeurs d’emploi bruxellois qui seraient exclus du chômage, voire 41.000 dans la “fourchette haute”, avec le projet du gouvernement de limiter les allocations de chômage à deux ans maximum dès janvier 2026.

Selon le ministre de l’Emploi David Clarinval (MR), le nombre de personnes qui seraient concernées par l’exclusion du chômage en janvier 2026 est d’environ 100.000, dont 26.866 à Bruxelles. “Je vous confirme ce chiffre de 100.102 chômeurs de moins de 55 ans. Il m’a été transmis par l’Onem”, a confirmé le ministre en sécance plénière de la Chambre le 20 mars dernier. Pour la FGTB, ces chiffres sont en-deça de la réalité. Selon ses calculs, ce sont plus de 145.000 personnes qui sont concernées par la limitation dans le temps des allocations de chômage à deux ans en Belgique, et près de 32.000 à Bruxelles, au minimum.

La FGTB dit avoir calculé ce que représenterait en nombre d’exclusions les demandeurs d’emplois indemnisés par la FGTB, soit environ 45 % du total, en prenant en considération les personnes de moins et de plus de 55 ans complètement indemnisées ou avec un complément de chômage. Voilà pour la “fourchette haute”. Pour la “fourchette basse”, le syndicat socialiste est parti de l’hypothèse que 30% des 55+ et 20% des moins de 55 ans sortiront du chômage avant l‘échéance de janvier 2026. Une extrapolation aux trois autres organismes de paiement (CSC, CGSLB et CAPAC) a ensuite été effectuée.

Au moins 32.000 Bruxellois exclus du chômage en janvier 2026, selon la @fgtb.bsky.social: “Ca veut dire plus de gens au CPAS et ça veut dire augmenter les impôts. Uccle l’a déjà fait”

Interview et chiffres par commune: bx1.be/categories/n…

@fabrice-grosfilley.bsky.social [image or embed] — BX1 (@bx1.be) April 18, 2025 at 10:39 AM

En Région bruxelloise, on obtiendrait alors 18.447 exclusions d’affiliés à la FGTB en janvier 2026 pour la “fourchette haute”, et 14.286 pour la “fouchette basse”, en partant donc de l’hypothèse que 30% des 55+ et 20% des moins de 55 ans sortiront du chômage. Pour l’ensemble des quatre opérateurs, on atteindrait 40.993 personnes pour la fourchette haute, et 31.746 pour la fourchette basse.

“10 à 12 mois aux CPAS”

La FGTB contestera devant la Cour constitutionnelle la réforme du gouvernement fédéral limitant dans le temps les allocations de chômage. Un recours sur le fond sera introduit lorsque le texte existera légalement, explique le président du syndicat socialiste Thierry Bodson à l’agence Belga, précisant certaines informations parues dans la presse jeudi. L’organisation syndicale invite également ses affiliés à attaquer la mesure devant le tribunal du travail.

Les deux types de procédure seront donc menés de front, l’un introduit par la FGTB et l’autre soutenu par le syndicat. “Le recours devant le tribunal du travail est une démarche individuelle et on invite nos affiliés à le faire”, confirme Thierry Bodson. “Nous les soutiendrons.” Le recours devant la Cour constitutionnelle se concrétisera par ailleurs lorsque la réforme du gouvernement fédéral terminera son chemin parlementaire. Comme l’indiquaient L’Echo et Sudinfo jeudi, le syndicat invoque l’article 23 de la Constitution qui garantit à chacun de “mener une vie conforme à la dignité humaine”. Il estime que le gouvernement ne peut pas mettre fin à un droit accordé à durée indéterminée sans respecter un préavis de deux ans.

La FGTB entend ainsi que la réforme soit reportée à 2028. Le gouvernement fédéral souhaite, lui, limiter les allocations de chômage à un maximum de deux ans à partir du 1er janvier 2026. Le syndicat socialiste met en avant les difficultés pratiques d’une entrée en vigueur aussi rapide de cette mesure. La FGTB estime en effet qu’il faudra 10 à 12 mois aux CPAS pour traiter le flot des demandes à venir. “Cela va déboucher sur des drames sociaux”, prévient Thierry Bodson.