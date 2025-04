Se garer dans les aéroports coûte plus cher qu’il y a un an, sauf à Brussels Airport

C’est ce qu’il ressort jeudi d’une étude réalisée par le site vliegveldinfo.nl, qui compare chaque année les coûts de stationnement. La hausse s’explique principalement par une forte progression des prix en Allemagne.

Stationner son véhicule pendant une semaine dans un parking officiel d’un aéroport belge, néerlandais ou allemand, du moins à proximité de la frontière, est devenu en moyenne plus cher de 7% par rapport à l’an dernier, sauf à Brussels Airport, où les tarifs ont baissé.

Vliegveldinfo.nl a passé au crible les tarifs de stationnement de 16 aéroports: cinq en Belgique et aux Pays-Bas et six en Allemagne. Le site a comparé les moyennes des prix les moins chers disponibles au printemps et en été. Dans tous les aéroports, le prix moyen pour y garer une voiture pendant huit jours a augmenté de 6 euros en un an, pour atteindre 88 euros. Brussels Airport est le seul où les tarifs ont baissé. Le recul est d’ailleurs important: alors que le prix moyen était de 96,5 euros l’an dernier à Zaventem, il y est aujourd’hui de 78 euros.

Le petit aéroport d’Anvers-Deurne est le plus cher en Belgique, à 132 euros (inchangé), après celui de Düsseldorf (139 euros, +39 euros). Même à Amsterdam Schiphol, 4e aéroport d’Europe, les vacanciers voyageant une semaine doivent débourser moins qu’à Deurne (128,5 euros, +7,5 euros).

► Lire aussi | Carte de riverain, véhicule long, prix pour deux heures : voici tout ce qui change en mai pour les tarifs de stationnement

En Belgique, c’est à l’aéroport de Charleroi qu’il faut payer le moins pour y laisser sa voiture durant 8 jours: 59 euros (+1 euro), bien que ceux qui veulent utiliser la navette doivent encore débourser 8 euros par personne. Sur les 16 aéroports étudiés, seuls Groningen (52,5 euros) et Münster (54 euros) affichent des prix inférieurs. À Ostende, le tarif est de 76 euros (+4 euros), à Liège de 97 euros (inchangé). Vliegveldinfo.nl constate encore que le stationnement est relativement pus cher pour un week-end de trois jours: 56 euros en moyenne (+1,9 euro).

Les cinq aéroports belges sont parmi les sept moins chers à cet égard, avec des prix compris entre 31,5 euros (Ostende) et 54 euros (Brussels Airport). Schiphol devance tous les autres, avec un tarif de 98,5 euros.

Belga