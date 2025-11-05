Scylla revisite ses titres avec l’Orchestre National de Belgique

Le rappeur bruxellois Scylla fête ses 20 ans de carrière avec une série de concerts exceptionnels à Bozar, dans la salle Henri Leboeuf. Pour l’occasion, il présente ses morceaux les plus connus en collaboration avec le Belgian National Orchestra.

L’initiative rassemble 80 musiciens sur scène, avec des cordes et des cuivres accompagnant le flow de l’artiste. Les répétitions, auxquelles nous avons assisté ce matin, montrent une adaptation des titres rap aux arrangements orchestraux, offrant une nouvelle approche de ses morceaux. “C’est une redécouverte. On retrouve de nouvelles émotions, on redécouvre un nouveau visage à ses propres chansons”, confie l’artiste.

Le premier concert de cette série se tiendra demain soir marquant une rencontre inhabituelle entre rap et musique symphonique dans un cadre emblématique de Bruxelles.

■ Reportage de Jean-Christophe Pesesse, Nicolas Scheenaerts et Pierre Delmée