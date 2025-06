Schaerbeek : vaste opération contre la vente de stupéfiants, trois personnes placées sous mandat d’arrêt

Une série de 13 perquisitions a été menée dans le quartier Marbotin à Schaerbeek, à la demande du juge d’instruction, dans le cadre de la lutte contre la vente de stupéfiants, rapporte vendredi la police de la zone Bruxelles-Nord (Schaerbeek/Saint-Josse-ten-Noode/Evere).

L’opération a mobilisé plusieurs unités, dont la brigade canine et les services d’intervention de PolBruNo. Elle a permis l’interpellation de cinq suspects majeurs, avec l’ajout d’un sixième suspect qui s’est présenté de lui-même au commissariat. Trois d’entre eux ont été placés sous mandat d’arrêt.

Les perquisitions ont permis de saisir 44.335 euros en espèces, 324 grammes d’herbe de cannabis, 15 grammes de kétamine et 2 grammes de cocaïne. Cette action s’inscrit dans le cadre d’une série de mesures prises par la zone Bruxelles-Nord pour lutter contre la vente de stupéfiants dans les quartiers sensibles de la capitale.

La semaine dernière, la même zone, a mobilisé près de 120 policiers, avec le soutien de la police fédérale et celles des zones Bruxelles-Capitale/Ixelles et Bruxelles-Midi (Saint-Gilles, Anderlecht et Forest), pour exécuter une autre opération d’envergure dans le Quartier Nord, notamment dans la rue d’Aerschot, où des faits de violence et de trafic de stupéfiants sont fréquemment constatés.

Belga – Photo : Belga