Schaerbeek : mandat d’arrêt délivré pour l’homme qui a foncé sur des policiers

Samedi, quatre policiers effectuaient un contrôle dans la rue de Brabant lorsque, selon les premières constatations, un véhicule est arrivé en sens inverse et a foncé vers eux. Les agents ont pu s’écarter in extremis et aucun n’a été blessé. L’homme au volant, qui aurait déjà été condamné en France pour des faits de violence, a été interpellé dans la foulée et mis à disposition du parquet pour tentative de meurtre.

“Au terme de son audition, le suspect a été mis à disposition du parquet de Bruxelles du chef de tentative de meurtre. Un juge d’instruction est saisi avec des réquisitions visant à la délivrance d’un mandat d’arrêt”, a précisé dimanche le parquet. Le mandat d’arrêt a été délivré lundi.

Les motivations exactes du suspect doivent encore être vérifiées. Il semblerait qu’il soit arrivé très récemment en Belgique et qu’il fasse l’objet d’un signalement incluant une interdiction du territoire français, liée à une précédente condamnation pour des faits de violence.

Le procureur du Roi s’est rendu samedi soir au commissariat afin d’apporter son soutien aux policiers.