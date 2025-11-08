Un automobiliste percute une voiture de police dans la rue du Brabant

Une voiture de police a été percutée, ce samedi matin, par un automobiliste lors d’un contrôle dans la rue du Brabant, à Schaerbeek.

D’après les informations de Het Nieuwsblad, les agents sont descendus de leur véhicule lorsque le conducteur a foncé sur le flanc de leur voiture. Une vidéo montre le véhicule passer sur le trottoir avant d’accélérer en direction de la police et percuter leur voiture violemment.

Les policiers ont pu s’écarter à temps et immédiatement arrêter l’individu.

D’après le commissariat, interrogé par nos confrères de Bruzz, les policiers sont choqués et seront en arrêt de travail durant quatre jours.