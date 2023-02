Asile : 250 personnes emmenées au Crossing, encore près de 300 personnes au “Palais des droits” malgré l’évacuation

Les premiers bus transportant les derniers occupants ont démarré ce matin, mais les associations ont dû faire face à un problème inattendu. Beaucoup plus de personnes que prévu se sont présentées à l’entrée du bâtiment. L’opération s’est finalement terminée en fin de matinée.

Lorsqu’elles ont annoncé l’évacuation du squat de la rue des Palais pour le début de cette semaine, les autorités avançaient le chiffre d’environ 300 personnes devant être encore évacuées. Il semblerait qu’environ 500 personnes se soient finalement présentées ce mardi matin, selon l’organisation bruxelloise Bruss’Help.

De nombreux demandeurs d’asile ne résidant pas dans la rue des Palais se sont en effet présentés dans l’espoir d’être pris en charge et hébergés. Ces derniers – qui n’avaient pas été recensés précédemment comme occupants des lieux – n’ont pas été pris en charge.

Prise en charge médicale

Quelques 250 personnes – soit le nombre fixé en amont – ont finalement été emmenées dans une zone tampon, au Crossing à Schaerbeek, où elles ont été examinées par un médecin. Elles seront ensuite transférées vers trois centres d’accueil de Bruxelles cofinancés par le service fédéral de l’asile de la migration.

“Les personnes emmenées au ‘crossing’ sont enregistrées par la commune, reçoivent un kit hygiène, sont invitées à prendre une douche, reçoivent des vêtements propres et sont ensuite examinées par un médecin“, a détaillé France Dammel, porte-parole de la Cocom. “À midi, 125 personnes avaient déjà pu se doucher et se restaurer et 55 avaient déjà vu le médecin. Les gens qui ne pourront pas être relogés aujourd’hui pourront passer la nuit là-bas“.

À l’heure d’écrire ces lignes, une septantaine de personnes ont déjà pu quitter cette zone tampon pour rejoindre un nouvel hébergement. 180 demandeurs d’asile sont toujours sur place et vont dormir dans les bâtiments du club schaerbeekois.

Aucune urgence médicale n’a été constatée durant le “screening médical”. “Nous avons identifié deux cas de tuberculose. Les personnes concernées ont été emmenées à l’hôpital Saint-Pierre“, a également indiqué France Dammel. “Nous avons fourni des traitements contre la gale à tous ceux qui étaient d’accord et des traitements contre les personnes atteintes de maladies connues comme le diabète“.

Près de 300 personnes toujours à la rue des Palais

La prochaine étape consistera à informer les migrants présents sur place de la situation pour les amener à quitter les lieux, le risque étant qu’ils pénètrent dans le bâtiment, démarrant de facto une nouvelle occupation. Les organisations humanitaires présentes ont regretté l’incertitude et le manque de signal clair de la part des milieux politiques. Selon nos informations, près de 300 personnes sont encore présentes dans et aux portes du bâtiment de la rue des Palais, ce mardi en fin d’après-midi. La police est présente sur place, avant l’évacuation prévue ce mercredi.

“Nous devons veiller à ce que le palais ne se remplisse pas une deuxième fois, sinon nous serons face à un problème identique“, a ajouté Baptiste Buidin, chargé de communication pour la commune de Schaerbeek. “L’occupation des lieux est trop risquée en termes de sécurité et d’hygiène“.

La deuxième étape – visant à vider complètement le bâtiment de ses occupants – aura lieu demain en présence des forces de l’ordre. Le bâtiment sera ensuite verrouillé afin qu’il ne soit encore squatté à l’avenir.

Cette évacuation devrait permettre à la Région bruxelloise, propriétaire du bâtiment, de reprendre les travaux visant à créer à moyen terme un centre d’accueil “humain et bien équipé” pour les personnes vulnérables.

■ Reportage de Bernard Denuit, Béatrice Broutout et Timothée Sempels, et duplex d’Ameline Delvaux et Charles Carpreau.



V.d.T. (avec Belga) – Photo : Belga