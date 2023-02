Schaerbeek : le squat de la rue des Palais totalement évacué la semaine prochaine

La commune insiste : il ne s’agit pas d’une expulsion.

Une opération d’évacuation du dénommé “Palais des droits” à Schaerbeek va avoir lieu mardi prochain. Depuis quelques jours, Fedasil a accéléré la prise en charge des occupants de ce bâtiment devenu un refuge pour environ 1.000 personnes – principalement des demandeurs d’asile – permettant son évacuation totale la semaine prochaine. L’agence fédérale aura relogé plus de 700 demandeurs d’asile d’ici le lundi 13 février, ce qui correspond à la majorité du public, précise-t-elle par voie de communiqué.

“C’est une opération qui sera menée main dans la main avec le fédéral et la Région“, nous explique-t-on du côté du cabinet de la bourgmestre de Schaerbeek Cécile Jodogne (DéFi). Mais la commune insiste : il ne s’agit pas d’une expulsion. “Tous les occupants restants seront pris en charge“, assure-t-on.

Nouvelle solution d’hébergement

“Le mardi 14 février, toutes les personnes encore présentes dans le bâtiment et volontaires pour être relogées seront prises en charge via un dispositif d’accompagnement médical coordonné par les SCR (Services du Collège Réuni) de la COCOM. Elles se verront proposer une solution d’hébergement par les autorités bruxelloises – financé par la convention entre le fédéral et la région – via un dispositif social coordonné par Bruss’Help. Ces dispositifs regrouperont les associations d’aide aux sans-abri et aux publics migrants, dont le SamuSocial, BelRefugees, la Croix Rouge, ainsi que des associations d’aide au public souffrant d’assuétudes (Transit, Lama, CoVeR)“, précisent la Région, la commune et le fédéral par voie de communiqué.

Le lendemain,, le bâtiment sera totalement vidé avec l’appui des forces de police et fermé. Une campagne d’information est organisée dans le bâtiment afin de communiquer aux occupants les modalités de l’évacuation. Les autorités appellent à la coopération de toutes les parties. “L’objectif est de leur offrir des conditions d’hébergement dignes.”

Reprise des travaux

Pour rappel la SLRB (Société du Logement de la Région bruxelloise ) est devenue propriétaire du bâtiment le 31 janvier dernier, dans le but de transformer ces bureaux en logements accessibles. Dans l’attente de la réalisation des plans, de l’obtention des permis etc., l’objectif de la Région bruxelloise a toujours été de transformer ce bâtiment en un centre d’accueil qui rencontre les standards en termes d’hygiène, d’infrastructures et de sécurité.

“L’occupation illégale avait interrompu les travaux d’aménagements à peine commencé. Après l’évacuation, le chantier pourra reprendre, pour y permettre l’accueil dans de bonnes conditions“, précise le communiqué.

