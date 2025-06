Schaerbeek : le Conseil d’Etat annule le permis d’urbanisme de l’avenue Princesse Elisabeth

Le Conseil d’Etat a annulé le permis d’urbanisme pour le réaménagement de l’avenue Princesse Elisabeth à Schaerbeek, a annoncé mardi l’ASBL Droit de Rouler et de Parquer (DRP). Interrogée par Belga, l’échevine de l’Urbanisme, Justine Harzé (PS) a confirmé avoir eu vent de cette décision pas encore notifiée à la commune. Le nouveau collège a placé ce noeud de mobilité au rang de ses priorités, a-t-elle souligné.

Selon DRP, qui est à l’initiative d’une pétition signée par 839 personnes contre le projet, la Stib a obtenu, en 2022, un permis d’urbanisme pour réaménager cet axe reliant la gare de Schaerbeek à la “Cage aux Ours”, en traversant le boulevard Lambermont. Entre la gare et le boulevard, le permis prévoyait de supprimer plus de la moitié des emplacements de stationnement ainsi que des bandes de circulation, d’élargir les trottoirs, d’aménager une piste cyclable et de mettre l’avenue à sens unique en venant de la gare à l’approche du boulevard.

L’ASBL a piloté un recours au Conseil d’Etat, avec quatre commerçants et/ou riverains, contre le permis délivré.

“Nous avons eu vent de l’arrêt du Conseil d’Etat, qui ne nous a pas été notifié officiellement. Selon nos informations, c’est un défaut d’analyse de l’étude d’incidence qui motive la décision du Conseil d’Etat. Cela conforte l’idée d’une concertation insuffisante et d’une analyse insuffisante des conséquences de la mise en sens unique“, a commenté l’échevine de l’Urbanisme dans une première réaction prudente.

Rappelant que le permis annulé avait été délivré par la Région, l’échevine a ajouté qu’elle analyserait le dossier plus en profondeur. Selon elle, la partie nord du réaménagement (NDLR: côté gare) est suspendue.

“L’actuel collège a identifié la priorité à accorder, parmi d’autres, à ce nœud de mobilité… Nous partageons les préoccupations des riverains que nous rencontrerons. Des actions sont nécessaires“, a-t-elle encore dit.

Belga – Photo : Stib