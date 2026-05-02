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Schaerbeek: le Comité P enquête sur deux meurtres et la réaction de la police

Le parquet de Bruxelles a saisi le Comité P au sujet de deux meurtres, survenus à quatre mois d’intervalle à Schaerbeek, en décembre 2025 en avril 2026, rapporte Sudinfo samedi. Les autorités judiciaires cherchent à établir s’ils auraient pu être évités.

Dans les deux affaires distinctes, une même interrogation s’impose: celle de la réaction de la police et de son délai d’intervention face à des alertes intervenues avant ou pendant les crimes.

Le parquet de Bruxelles a confirmé au quotidien La Capitale que pour chacun de ces dossiers, “une enquête parallèle a été ouverte par le parquet et confiée au Comité P“. “Afin de garantir l’efficacité et l’objectivité de ces enquêtes, nous ne ferons pas d’autres commentaires“, ajoute le parquet.

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Ces enquêtes du Comité P devront entre autres déterminer le timing des appels, leur contenu et la manière dont ils ont été pris en compte. À ce stade, aucune faute n’est établie.

Belga – Photo : Belga Image

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