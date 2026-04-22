Le Comité P relève de graves lacunes dans la gestion des marchés publics policiers

Le Comité permanent de contrôle des services de police (Comité P) a présenté à sa Commission d’accompagnement parlementaire un rapport critique sur les marchés publics au sein de la police intégrée, pointant l’absence d’une politique d’achat cohérente et coordonnée entre les niveaux fédéral et local, a-t-il indiqué mercredi.

Selon les conclusions de l’enquête, cette situation a entraîné une fragmentation des procédures, un manque d’efficacité et une augmentation des risques en matière de gestion des marchés publics. Le rapport, désormais approuvé et publié, s’appuie sur des consultations menées notamment auprès de la police fédérale, de zones de police locale et de plusieurs autorités administratives .

Le Comité P constate que, bien que la police fédérale soit chargée de la préparation et de l’attribution des marchés publics, ce rôle s’est progressivement affaibli ces dernières années. Des contraintes budgétaires, un déficit de personnel spécialisé et une connaissance insuffisante des besoins locaux ont pesé sur son efficacité. Par le passé, des tentatives de concertation ont été mises en place mais elles n’ont pas abouti à des résultats concrets.

Une meilleure coordination pour une utilisation plus efficiente des ressources

L’organe de contrôle estime qu’une concertation structurée entre les niveaux fédéral et local permettrait de renforcer l’expertise et d’éviter des procédures parallèles. Une meilleure coordination contribuerait également à une utilisation plus efficiente des ressources et à une harmonisation des équipements.

Par ailleurs, l’enquête a révélé une absence quasi généralisée d’analyses de risques dans les procédures d’achat, celles-ci n’étant correctement réalisées que dans une seule zone de police sur les 22 examinées. Le Comité P recommande dès lors leur mise en œuvre systématique.

Enfin, le contrôle exercé sur les marchés publics par les gouverneurs de province a été jugé insuffisant, celui-ci intervenant essentiellement en cas de plainte et se limitant souvent à un contrôle de légalité plutôt que d’opportunité.

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