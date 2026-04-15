Santé à Bruxelles : une étape est franchie vers un groupe hospitalier associant St-Pierre, Iris Sud et l’HUB

Les présidents des conseils médicaux des Hôpitaux Iris Sud, du CHU Saint-Pierre, et de l’H.U.B ont annoncé mercredi une “étape décisive” dans la perspective de la création d’un grand groupement hospitalier bruxellois, à travers l’avis favorable de ces instances.

Les conseils médicaux concernés ont ainsi exprimé un “soutien majeur à une ambition commune: garantir à la population un accès durable à des soins de haute qualité, accessibles, coordonnés et solidaires sur l’ensemble du territoire bruxellois“, ont-ils précisé, dans un communiqué commun.

Aux yeux des présidents, cette convergence témoigne d’une volonté partagée des communautés médicales de contribuer activement à la construction d’une réponse hospitalière publique “plus cohérente, plus robuste et mieux préparée aux défis de demain“.

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Ensemble, les Hôpitaux Iris Sud, le CHU Saint-Pierre et l’H.U.B représentent 12 sites hospitaliers, plus de 2.500 lits et quelque 11.500 collaborateurs. Par ce rapprochement, les partenaires entendent répondre de manière plus forte, et plus cohérente aux défis auxquels le secteur hospitalier est confronté : augmentation de la complexité des prises en charge, tension sur les ressources humaines, nécessité de renforcer l’efficience des organisations, évolution des besoins de santé de la population, et exigence croissante de qualité, de continuité et d’accessibilité des soins.

Les hôpitaux publics bruxellois et l’hôpital académique de l’ULB estiment qu’ensemble, ils pourront mieux garantir l’excellence, la proximité, l’accessibilité et la pérennité de leurs missions et mieux articuler proximité, spécialisation, complémentarité des sites et ambition académique. L’avis favorable des conseils médicaux constitue une étape dans un processus plus large, associant les autorités et partenaires institutionnels concernés, au premier rang desquels la Ville de Bruxelles, l’ULB et les communes de référence des Hôpitaux Iris Sud.

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Les prochaines semaines permettront de préciser les étapes de mise en œuvre du projet, sa gouvernance future et les priorités médicales, organisationnelles et opérationnelles de cette trajectoire commune.

Belga