Salon Iris Noir : quarante auteurs à la rencontre de leurs lecteurs

Coup de projecteur sur le roman noir. Il a été mis à l’honneur tout ce week-end lors du salon de l’Iris Noir, à Saint-Josse. Une quarantaine d’auteurs européens ont ainsi pu rencontrer leur public, pour cette 7e édition de l’événement.

Reportage de Romain Vandenheuvel, Thibaut Rommens et Paul Bourrières

26 octobre 2025 - 18h29
Modifié le 26 octobre 2025 - 18h29
 

