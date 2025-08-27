Passer la navigation
Saint-Josse sollicite un refinancement auprès de la Région bruxelloise, face à ses difficultés budgétaires

Confrontée à de fortes tensions budgétaires, la commune de Saint-Josse a demandé mercredi un refinancement régional. Elle pourrait être replacée sous tutelle financière, vingt ans après en être sortie.

La commune de Saint-Josse a sollicité mercredi un refinancement auprès de la Région bruxelloise afin de garantir la continuité de ses services publics face aux difficultés budgétaires croissantes.

Le mécanisme de tutelle financière, appliqué aux communes en déséquilibre, permet d’obtenir un prêt de la Région en échange d’un contrôle renforcé. Toutes les dépenses doivent alors être validées par un inspecteur régional, qui surveille le respect des engagements pris.

Cela faisait vingt ans que Saint-Josse n’était plus sous tutelle“, a rappelé le bourgmestre Emir Kir. “Toutes les communes sont confrontées aux mêmes réalités. Des dépenses en personnel qui augmentent, notamment en raison des indexations successives, des subsides qui diminuent, de plus en plus de personnes exclues qui viendront frapper à la porte du CPAS, la crise énergétique et ses conséquences en matière de coûts, des missions toujours plus nombreuses et largement sous-financées… Dans ces conditions, nous demandons un plan de refinancement régional pour permettre d’assurer nos missions de service public auprès de la population“, a-t-il déclaré.

La commune demande à bénéficier du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales. Ce dispositif lui permettrait d’obtenir un prêt destiné à stabiliser ses finances. Pendant toute la durée du remboursement, Saint-Josse serait placée sous la surveillance d’un inspecteur régional chargé de contrôler le moindre euro dépensé et de veiller au respect des plans financiers.

Belga – Photo : Belga Image

27 août 2025 - 19h42
Modifié le 27 août 2025 - 19h42
 

