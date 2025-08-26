Derniers préparatifs avant le début de l’exposition de sculpture monumentale à Saint-Josse

À l’occasion de sa 33e édition, TheArtSquare présentera, au coeur de Saint-Josse, des sculptures d’une trentaine d’artistes.

Après plusieurs semaines de travail, l’oeuvre en acier sera exposé pour la première fois au public. Celle-ci n’est pas la seule, puisque quelques mètres plus loin, on admire une sculpture représentant deux alliances. “C’est mon interprétation d’un noeud d’amour algérien, qui est un bijou que les femmes donnaient à leur mari avant de prendre la mer. Cela symbolisait l’union éternelle”, précise l’artiste.

Au total, une trentaine d’oeuvres seront exposées au square Armand Steurs du 30 août au 29 septembre, à l’occasion de l’exposition de sculpture monumentale. Derrière cette initiative, Myriam Goeminne et Michel Delabaye sous le nom “Les amis du square Armand Steurs”. Ce rendez-vous annuel a fait du chemin depuis 1993 et comptabilise de plus en plus d’oeuvres.

■ Reportage de Camille Tang Quynh et Nicolas Scheenaerts