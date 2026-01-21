Saint-Josse renforce la sécurité dans le quartier Nord face aux incivilités

Selon la commune, ces mesures visent à assurer un cadre de vie plus sûr pour les habitants et les usagers du quartier. Le nombre de gardiens de la paix sur le terrain a été augmenté et leurs horaires d’intervention élargis, avec un renforcement spécifique en soirée. La police est également davantage mobilisée afin d’assurer une présence accrue et de renforcer la complémentarité avec les équipes communales de prévention.

“Nos gardiens de la paix seront désormais actifs de 7h00 à 21h00, avec une présence renforcée en soirée. Au total, ce sont 16 personnes que la commune mobilise. Face à la recrudescence de comportements dangereux et inciviques, nous avons le devoir d’agir”, a déclaré le bourgmestre Emir Kir. “Renforcement de la présence policière, des gardiens de la paix et ouverture de l’antenne de proximité du quartier Nord: une série de mesures concrètes sont mises en œuvre pour assurer davantage de sécurité”, a-t-il ajouté.

L’échevin de la Propreté publique, Mohammed Jabbour, a pour sa part insisté sur la lutte contre les dépôts clandestins. “De nouveaux agents constatateurs ont été formés et le règlement sera durci dès le mois prochain par le conseil communal”, a-t-il indiqué. Selon l’échevin, l’objectif est de renforcer les contrôles et les sanctions afin de limiter les comportements inciviques qui nuisent à la qualité de vie et compliquent le travail des équipes communales de propreté, mobilisées sept jours sur sept pour l’entretien des voiries.

“Effet d’annonce pour l’opposition”

L’opposition socialiste a réagi de manière critique aux annonces du bourgmestre. Le chef de groupe PS au conseil communal de Saint-Josse, Philippe Boïkete, parle d’un “recyclage de vieilles recettes” et d’un “effet d’annonce”. “Ce type de communication revient chaque année sans que la situation du quartier Nord ne change réellement”, estime l’élu. Selon lui, les mesures annoncées manquent de caractère concret et structurel.

Philippe Boïkete rappelle qu’en 2023, lorsque les socialistes étaient en majorité avec le bourgmestre, des propositions communales avaient été formulées pour répondre aux problèmes du quartier, avant que leurs compétences ne leur soient retirées “dix jours plus tard”. “Trois ans après, plusieurs de ces propositions restent d’actualité”, cite-t-il, évoquant notamment la fermeture des cafés à 1h du matin et le renforcement de la lutte contre les marchands de sommeil.

Le PS souligne enfin que ces pistes figuraient déjà dans un plan communal présenté au printemps 2023 à l’issue de concertations avec les habitants du quartier Nord, visant à agir sur le logement, la propreté, la prévention et la vie associative. Pour les socialistes, les annonces actuelles ne constituent dès lors pas un changement d’approche mais la reprise de mesures déjà évoquées par le passé, sans mise en œuvre jugée suffisante sur le terrain.

