Saint-Josse rejette en bloc la réforme régionale du stationnement

Pour la commune de Saint-Josse, le projet de réforme de stationnement n’est pas en phase avec la situation des habitants dans le contexte de crise financière et d’explosion de la facture d’énergie. La commune s’oppose au projet de la Région et rejoint ainsi Evere.

Un stationnement 40 centimes plus cher pour la première demi-heure, une carte riverain qui passe de 10 à 15 euros… Le projet de réforme du gouvernement bruxellois a un double objectif : harmoniser les tarifs de stationnement sur son territoire et inciter les Bruxellois à utiliser des moyens plus écologiques que la voiture. La réforme pourrait remplir les caisses de la Région qui estime les recettes à 30 millions d’euros. Jusqu’au 4 mars, les 19 communes bruxellois sont invitées à se positionner sur le projet.

Ce mardi, la commune de Saint-Josse-ten-Noode dépose un avis défavorable. “C’est réducteur d’utiliser le seul levier financier pour réduire les voitures”, catégorise Emir Kir, bourgmestre de Saint-Josse, qui déplore une hausse conséquente des tarifs de stationnement : “Supprimer des places et augmenter les tarifs au moment où la facture d’électricité devient impayable est négatif”.

À l’instar des places de parking, la réforme compte augmenter le prix de la carte riverain pour remplir son objectif de mobilité. La première coûterait 5 euros plus cher, et 70 euros de plus pour la seconde. Pour Emir Kir : “On rejette tout en bloc. Il y a des alternatives à l’augmentation des tarifs”. Le bourgmestre prie le gouvernement d’adopter une attitude constructive en considérant la rénovation de parkings de délestage pour désengorger les villes.

Harmoniser les tarifs dans la Région, c’est pratique pour les automobilistes, mais le projet se heurte aux sensibilités hétéroclites des communes. Le cabinet de la ministre de la Mobilité, Elke Van den Brandt (Groen), attend le 4 mars avant de communiquer sur l’évolution de la réforme, mais signale déjà avoir récolté des avis positifs de certaines communes.

