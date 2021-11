Schaerbeek : un échevin propose que la carte riverain passe à 120 euros

L’échevin de l’État civil et de la Population à Schaerbeek Quentin van den Hove (Open VLD) demande que le prix de la carte riverain soit plus élevé pour mieux “équilibrer l’offre et la demande”.

Dans un communiqué, l’échevin schaerbeekois de l’État civil et de la Population Quentin van den Hove (Open VLD) s’est interrogé sur le prix actuel de la carte de stationnement destiné aux riverains de la commune. “Il y a un problème entre l’offre et la demande en matière de stationnement. Nous devons créer un environnement sain et respectueux entre les automobilistes, les cyclistes et les piétons”, analyse l’élu libéral.

La carte riverain permet à un habitant de la commune de payer annuellement un forfait de 28 euros pour pouvoir stationner sur le territoire communal. Mais selon l’échevin, ce tarif n’est pas assez élevé. “Tout le monde veut une place de parking devant sa porte. Nous délivrons plus de cartes riverains qu’il n’y a de places de stationnement, c’est tout à fait ridicule”, affirme-t-il. Selon des chiffres confirmés par l’échevine schaerbeekoise de la Mobilité Adelheid Byttebier (Groen), il y a en effet un peu plus de 24 400 places de stationnement à Schaerbeek alors que 29 516 cartes riverains ont été attribuées en 2020. “Mais certaines personnes disposent d’un garage et d’une carte riverain, pour leur permettre d’aller dans un commerce de proximité par exemple”, explique-t-elle.

Jusqu’à 120 euros par an

Quentin van den Hove propose pour sa part que le tarif de cette carte riverain soit adapté, au vu de ce constat statistique. “Un prix correct des cartes riverains devrait équilibrer l’offre et la demande. Le prix pourrait même monter jusqu’à 120 euros qui représente 3 centimes par jour, à condition bien sûr que cela ait un impact sur le problème du stationnement. Les problèmes de mobilité à Schaerbeek existent depuis très longtemps. L’idée n’est pas du tout de punir l’automobiliste, mais créer un environnement plus vivable pour Schaerbeek aussi bien pour les automobilistes, que les piétons et les cyclistes”, dit-il.

► Lire aussi | Schaerbeek : 25 euros de parking pour les visiteurs des habitants

Si elle n’a pas directement été consultée par son collègue échevin, Adelheid Byttebier confirme qu’une réflexion a été entamée autour de cette carte riverain. “Dans le cadre du plan local de stationnement, nous avons commandé une étude auprès de Brat-Stratec qui va analyser durant neuf mois les pratiques autour de cette carte. L’objectif est également de voir la pression réelle du stationnement, quartier par quartier”, confie-t-elle. “Nous attendons les résultats pour l’été 2022”.

Des alternatives en vue

L’échevine indique également que des alternatives sont également étudiées pour permettre un stationnement hors voirie. En collaboration avec Be Park, 17 lieux ont ainsi été identifiés et analysés pour permettre aux riverains de prochainement se stationner hors voirie. “Nous pourrons ainsi proposer aux riverains d’obtenir des abonnements pour les soirs et le week-end dans ces lieux”, ajoute-t-elle.

Et le dossier schaerbeekois n’est pas seulement local. La Région bruxelloise, via la ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen), entreprend depuis cette année des ateliers autour du stationnement, afin d’envisager une harmonisation des tarifs à l’échelle régionale, avec des tarifs minimaux pour le stationnement au sein de la capitale. Mais les discussions sont toujours en cours et ne déboucheront pas avant 2022, nous précise-t-on.

Gr.I. – Photo : archive BX1