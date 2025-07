Saint-Josse participe au concours de la plus belle ville fleurie du monde

Avec des fleurs dans tous les quartiers, le fleurissement annuel de la Maison communale ou encore l’initiative des jardiniers citoyens qui reçoivent des milliers de fleurs pour orner leurs balcons… Tous les ingrédients sont réunis pour participer au concours international “Ma Ville en Fleurs”.

Le but du concours est de déterminer quelle entité est la plus belle ville fleurie d’une région, d’un pays, d’Europe et même du monde grâce aux votes du public. Saint-Josse-ten-Noode et ses près de 2000 vasques, ses 165 jardinières doubles, ses 80 jardinières simples et ses 40 balconnières se porte candidate au titre de lauréate de ce concours.

“Grâce à de nombreuses actions concrètes, comme des distributions gratuites de plantes et le refleurissement annuel de la maison communale… la Commune se métamorphose chaque année en véritable jardin urbain. Hyper coloré ! Bravo à nos équipes et à tous les citoyens qui ont joué le jeu de fleurir plus encore nos rues”, déclare le bourgmestre Emir Kir.

“De vrais efforts sont déployés chaque année pour la rendre accueillante et agréable à vivre et à regarder. Nos jardiniers travaillent d’arrache-pied pour préserver la beauté de ces plantes. Notre pépinière est un réel bonheur. C’est aussi ça, la fonction des responsables communaux : veiller à ce que les habitants évoluent dans un décor plus que plaisant. J’y tiens énormément“, ajoute l’échevin du Développement durable, Mohammed Jabour.

Vous êtes convaincu par la décoration fleurie de Saint-Josse ? Vous avez jusqu’au 30 septembre pour voter.

Rédaction/Photos : commune de Saint-Josse