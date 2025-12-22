Philippe De Keyser, figure de la lutte contre la bruxellisation, est décédé

L’avocat et militant Philippe De Keyser est décédé mercredi dernier à l’âge de 86 ans. Il a marqué Bruxelles de son empreinte pendant plus de quatre décennies. Il fut l’un des fondateurs des mouvements urbains ARAU et IEB et présida l’association Les Petits riens pendant quinze ans.

Avocat de formation, spécialisé en droit social, Philippe De Keyser a débuté son militantisme au cœur de Bruxelles dans le quartier des Marolles. Lors de la fameuse « Bataille des Marolles » en 1969, les habitants de ce quartier populaire s’opposaient à la démolition de leurs immeubles, menacés par un projet d’agrandissement du Palais de Justice. Il apporta son soutien juridique aux militants et fonda le Comité général d’action des Marolles (CGAM), qui coordonna la lutte pour la survie et la réhabilitation du quartier. Les Marolles obtinrent gain de cause et le projet d’agrandissement fut abandonné.

Il poursuit son militantisme pour l’ensemble de la ville, confrontée à la bruxellisation et à l’exode urbain. En 1969, il co-fonda l’association de défense du patrimoine l’ARAU (Atelier de Recherche et d’Action Urbaine), notamment avec René Schoonbrodt. Il a ensuite présidé l’IEB de 1987 à 1993.

