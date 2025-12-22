Alertez-nous
À lire plus tard
Partager sur Whatsapp

La prison de Haren perturbée par une panne technique lundi matin

22 décembre 2025 - 13h54

Un incident technique s’est produit lundi matin vers 05h00 à la prison de Haren, a confirmé l’administration pénitentiaire. Certaines portes internes et externes ont été immobilisées, tandis que les détenus ont été cantonnés dans leurs cellules. Aucun incident n’a été constaté durant la panne.

Selon la porte-parole de l’administration pénitentiaire, une firme a pu identifier l’origine de la panne. “Une solution provisoire, qui sera stabilisée rapidement, a été mise en place”, a-t-elle précisé.
Aucune activité n’a pu être organisée lundi matin dans la plus grande prison du pays, à l’exception des extractions médicales.
La panne technique a été définitivement résolue depuis 15h00.
Belga

Accès journaliste

Vous avez débloqué l'accès journaliste.

Si c'est une erreur, vous pouvre annuler et vous retournerez à l'application.

Si vous êtes journaliste, vous pouvez continuer afin de vous connecter et d'être redirigé sur l'ajout d'un article.

Continuer Annuler
BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales