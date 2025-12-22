La prison de Haren perturbée par une panne technique lundi matin
22 décembre 2025 - 13h54
Un incident technique s’est produit lundi matin vers 05h00 à la prison de Haren, a confirmé l’administration pénitentiaire. Certaines portes internes et externes ont été immobilisées, tandis que les détenus ont été cantonnés dans leurs cellules. Aucun incident n’a été constaté durant la panne.
Selon la porte-parole de l’administration pénitentiaire, une firme a pu identifier l’origine de la panne. “Une solution provisoire, qui sera stabilisée rapidement, a été mise en place”, a-t-elle précisé.
Aucune activité n’a pu être organisée lundi matin dans la plus grande prison du pays, à l’exception des extractions médicales.
La panne technique a été définitivement résolue depuis 15h00.
Belga