Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Des professeurs pour améliorer le blocus des étudiants

Qui dit fêtes de fin d’année, dit aussi examens pour les étudiants du supérieur. En plein blocus, ils cherchent parfois l’aide de professeurs pour comprendre et appliquer une méthode d’apprentissage validée.

C’est le cas par exemple à l’ULB. Les élèves de première BAC sont particulièrement demandeurs de guidance. Entre professeur quasi particulier et étude en groupe pour se discipliner, il y a le choix.

■ Reportage de Jean-Christophe Pesesse, Marjorie Fellinger et Pierre Delmée 

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales