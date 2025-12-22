Des professeurs pour améliorer le blocus des étudiants
Qui dit fêtes de fin d’année, dit aussi examens pour les étudiants du supérieur. En plein blocus, ils cherchent parfois l’aide de professeurs pour comprendre et appliquer une méthode d’apprentissage validée.
C’est le cas par exemple à l’ULB. Les élèves de première BAC sont particulièrement demandeurs de guidance. Entre professeur quasi particulier et étude en groupe pour se discipliner, il y a le choix.
■ Reportage de Jean-Christophe Pesesse, Marjorie Fellinger et Pierre Delmée