Saint-Josse : les travailleurs communaux en grève mardi et jeudi

Selon les organisations syndicales, un climat d’inquiétude et d’incertitude s’est installé depuis que plusieurs questions adressées à l’autorité sont restées sans réponse. Malgré des demandes répétées, “aucune information concrète n’avait été communiquée jusqu’à présent”, ont-elles rappelé. Ce silence a renforcé la tension, déjà élevée depuis le licenciement immédiat de cinq travailleurs communaux pour raisons budgétaires, annoncé début octobre sans concertation préalable.

Le 14 novembre en fin de journée, après un mois sans communication officielle, l’autorité communale a finalement invité les syndicats à une concertation et transmis une proposition de convention de tutelle assortie de mesures envisagées. Les syndicats se disent “extrêmement surpris” que la commune semble envisager la suspension du paiement de la prime de fin d’année et des chèques-repas. “Nous ne manquerons pas d’en informer les travailleurs”, ont-ils indiqué.

Le front commun a précisé qu’il participera à la réunion afin d’entendre l’autorité sur la situation financière, tout en restant vigilant : les décisions doivent “garantir l’équité et préserver les droits des travailleurs”.

Les organisations syndicales rappellent enfin que les solutions doivent être construites “avec celles et ceux qui assurent le service public au quotidien, malgré une situation particulièrement difficile”.