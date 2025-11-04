À Saint-Josse, les syndicats dénoncent des licenciements sans concertation

Le front commun syndical CSC Services publics, CGSP et SLFP dénonce la décision du Collège communal de licencier cinq travailleurs pour raisons économiques sans concertation préalable.

Les syndicats affirment avoir appris la nouvelle par la presse et dénoncent une gestion opaque de la crise financière que traverse la commune. Malgré une réunion demandée le 15 octobre, aucune réponse n’a été donnée à leurs questions, et la proposition de rencontre du 24 octobre a été jugée trop floue pour y participer.

Le bourgmestre a reconnu des difficultés budgétaires et annoncé plusieurs mesures d’austérité, dont une hausse de 37 % du précompte immobilier et la fermeture du parc à conteneurs. Mais pour les syndicats, cette opacité alimente un climat d’angoisse parmi le personnel communal. Des assemblées générales sont prévues et des arrêts de travail pourraient suivre. “Nous ne laisserons pas les travailleurs payer le prix d’une crise dont ils ne sont pas responsables”, préviennent les syndicats.

Rédaction