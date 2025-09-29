Saint-Josse : un trou budgétaire de 60 millions d’euros à combler

60 millions d’euros sont nécessaires pour renflouer les caisses de Saint-Josse, c’est ce qu’on peut lire ce matin dans La DH/Les Sports. On savait que la commune était dans le rouge, mais on apprend désormais l’existence de dettes supplémentaires.

Les comptes 2024 ont été clôturés à Saint-Josse avec un déficit de plus de 13 millions d’euros, soit 10 millions de plus que l’année précédente. Et la situation est préoccupante, car la commune doit encore payer 11 millions d’euros au CPAS et 12 millions à la zone de police Nord. À cela s’ajoutent un peu moins de 2 millions d’euros liés à des procès perdus. 7 millions d’euros sont aussi à trouver pour couvrir les frais mensuels, comme les salaires.

Un total donc chiffré par La DH à 60 millions d’euros. Cela a été confirmé par le bourgmestre Emir Kir lors du dernier conseil communal. Il avait déjà appelé la Région à l’aide fin août face à des comptes communaux dans le rouge. Il demande maintenant aux conseillers communaux de l’autoriser à signer une convention avec la Région bruxelloise en vue d’un refinancement. Il est également prévu une augmentation drastique du précompte immobilier.

Ce cas n’est pas exceptionnel : une dizaine de communes bruxelloises se trouvent dans une situation financière qui les oblige à demander de l’aide à la Région. Dans l’opposition communale, cette gestion financière est évidemment critiquée. On parle de dépenses irréfléchies, d’autant que la commune bénéficie de recettes importantes grâce à la taxe sur les bureaux.

Emir Kir réagit en déclarant que la commune entre, je cite, « dans une ère délicate ». Des mesures comme le gel des embauches, la recherche de synergies avec le CPAS et l’augmentation de certaines redevances communales sont déjà mises en place.