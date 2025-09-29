Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Saint-Josse : un trou budgétaire de 60 millions d’euros à combler

60 millions d’euros sont nécessaires pour renflouer les caisses de Saint-Josse, c’est ce qu’on peut lire ce matin dans La DH/Les Sports. On savait que la commune était dans le rouge, mais on apprend désormais l’existence de dettes supplémentaires.

Les comptes 2024 ont été clôturés à Saint-Josse avec un déficit de plus de 13 millions d’euros, soit 10 millions de plus que l’année précédente. Et la situation est préoccupante, car la commune doit encore payer 11 millions d’euros au CPAS et 12 millions à la zone de police Nord. À cela s’ajoutent un peu moins de 2 millions d’euros liés à des procès perdus. 7 millions d’euros sont aussi à trouver pour couvrir les frais mensuels, comme les salaires.

Un total donc chiffré par La DH à 60 millions d’euros. Cela a été confirmé par le bourgmestre Emir Kir lors du dernier conseil communal. Il avait déjà appelé la Région à l’aide fin août face à des comptes communaux dans le rouge. Il demande maintenant aux conseillers communaux de l’autoriser à signer une convention avec la Région bruxelloise en vue d’un refinancement. Il est également prévu une augmentation drastique du précompte immobilier.

Ce cas n’est pas exceptionnel : une dizaine de communes bruxelloises se trouvent dans une situation financière qui les oblige à demander de l’aide à la Région. Dans l’opposition communale, cette gestion financière est évidemment critiquée. On parle de dépenses irréfléchies, d’autant que la commune bénéficie de recettes importantes grâce à la taxe sur les bureaux.

Emir Kir réagit en déclarant que la commune entre, je cite, « dans une ère délicate ». Des mesures comme le gel des embauches, la recherche de synergies avec le CPAS et l’augmentation de certaines redevances communales sont déjà mises en place.

  • Explications en plateau de Rémy Rucquoi

Lire aussi :

Partager l'article

29 septembre 2025 - 09h35
Modifié le 29 septembre 2025 - 09h35
 

Nos émissions

BX1 Podcast

Concours

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales