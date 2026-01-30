Saint-Josse : la police lance un appel à témoins après la fusillade mortelle

La police, à la demande du juge d’instruction à Bruxelles, a diffusé un avis de recherche à la suite de la fusillade mortelle survenue jeudi 29 janvier 2026 à Saint-Josse-ten-Noode.

Les faits se sont produits vers 19h20 à hauteur du numéro 47 de la rue Gillon. Des coups de feu ont été tirés sur la voie publique. Une personne a perdu la vie sur place.

Selon les informations communiquées, l’auteur des tirs a pris la fuite à pied en direction de la rue de la Limite. Il est décrit comme mesurant environ 1m70, portant une veste bleu clair et ayant le visage dissimulé par une cagoule.

Dans le cadre de l’enquête, les autorités recherchent toute image susceptible d’avoir filmé le suspect avant, pendant ou après les faits. Cela inclut les caméras de surveillance privées ou publiques, dashcams, sonnettes connectées ou tout autre dispositif d’enregistrement.

La police demande également aux personnes ayant été témoins de faits suspects ou de la fusillade de se manifester.

