Un homme tué par balles à Saint-Josse : une juge d’instruction saisie pour assassinat

Une juge d’instruction a été saisie pour des faits d’assassinat après le décès par balles d’un homme de 50 ans jeudi soir à Saint‑Josse‑ten‑Noode, a indiqué le parquet de Bruxelles vendredi matin.

L’information de l’incident et du décès avait été rapportée jeudi soir par la zone de police Bruxelles-Nord (Schaerbeek/Evere/Saint-Josse-ten-Noode). Jeudi soir, aux alentours de 19h20, une fusillade a eu lieu dans la rue Gillon à Saint‑Josse‑ten‑Noode, au croisement de la rue du Méridien. Un homme de 50 ans y a perdu la vie, et a été déclaré décédé sur place.

Arrivés rapidement sur les lieux, les forces de l’ordre et les services de secours ont pris en charge une victime retrouvée au sol, blessée par balles. Des tentatives de réanimation ont été effectuées, mais elles sont restées sans succès.

“Le parquet a été immédiatement informé et a ouvert une enquête”, a déclaré le ministère public. “Les premières démarches d’enquête ont été réalisées directement sur place. Des témoins ont été auditionnés, le laboratoire de la police judiciaire fédérale, un médecin légiste et un expert en balistique se sont rendus sur les lieux. Le parquet et la juge d’instruction sont également descendus. La juge d’instruction a été saisie pour des faits d’assassinat“, a indiqué le parquet.

Le ministère public ajoute que tous les moyens nécessaires sont mis en œuvre pour retrouver les suspects. Dans l’intérêt de l’enquête, le parquet a indiqué qu’il ne donnerait pas d’informations complémentaires pour le moment.

Belga