Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Saint-Josse augmente son précompte immobilier

Saint-Josse rejoint donc la liste des nombreuses communes qui augmentent le précompte immobilier (Ganshoren, Uccle, Evere…)

Le collège d’Emir Kir (LB) propose de passer de 2 980 à 4 090 centimes additionnels, plaçant la commune juste derrière Schaerbeek au classement des taux les plus élevés. De son côté, la majorité invoque la nécessité de combler un déficit de près de 14 millions d’euros, avec en parallèle des coupes budgétaires, une rationalisation du patrimoine et une demande d’aide régionale. Si le projet de baisse de l’impôt des personnes physiques est abandonné, une prime communale de 150€ sera accordée aux propriétaires occupants, en plus de la prime régionale Be Home.

► Reportage | Fiscalité : le précompte immobilier toujours en hausse

L’opposition dénonce une mesure inacceptable, craignant que cette augmentation se répercute sur les loyers.

Rédaction

Lire aussi :

Partager l'article

18 septembre 2025 - 07h21
Modifié le 18 septembre 2025 - 07h21
 

Nos émissions

Concours

Concours

 

Nos émissions

Concours

BX1 Podcast
Logo A Sport

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales