Saint-Josse augmente son précompte immobilier

Saint-Josse rejoint donc la liste des nombreuses communes qui augmentent le précompte immobilier (Ganshoren, Uccle, Evere…)

Le collège d’Emir Kir (LB) propose de passer de 2 980 à 4 090 centimes additionnels, plaçant la commune juste derrière Schaerbeek au classement des taux les plus élevés. De son côté, la majorité invoque la nécessité de combler un déficit de près de 14 millions d’euros, avec en parallèle des coupes budgétaires, une rationalisation du patrimoine et une demande d’aide régionale. Si le projet de baisse de l’impôt des personnes physiques est abandonné, une prime communale de 150€ sera accordée aux propriétaires occupants, en plus de la prime régionale Be Home.

L’opposition dénonce une mesure inacceptable, craignant que cette augmentation se répercute sur les loyers.

