Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Fiscalité : le précompte immobilier toujours en hausse

Dans certaines communes, le précompte immobilier a fortement augmenté. C’est le cas de Jette par exemple ou encore de Berchem-Sainte-Agathe. Une façon pour les communes de s’y retrouver face au coûts des services qu’elles offrent aux habitants.

■ Reportage de Jamila Saidi M’Rabet, Thomas Craps et Corinne Debeul

Lire aussi :

Partager l'article

12 septembre 2025 - 17h00
Modifié le 12 septembre 2025 - 17h17
 

Nos émissions

Concours

Concours

 

Nos émissions

Concours

BX1 Podcast
Logo A Sport

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales