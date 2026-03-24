Saga du métro 3 : Philippe Close auditionné ce mardi au Parlement bruxellois

Comme Charles Picqué, Didier Reynders ou encore Yvan Mayeur avant lui, le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close (PS), sera auditionné ce mardi au Parlement régional dans le cadre du dossier du métro 3.

Les auditions se poursuivent au Parlement bruxellois au sein de la “commission métro 3”, mise en place à la suite du rapport sévère de la Cour des comptes. Celui-ci pointait notamment un “processus décisionnel incohérent”, une gestion jugée peu transparente et insuffisamment prudente, des études encore immatures ainsi qu’une viabilité financière incertaine.

Plusieurs acteurs clés ont déjà été entendus, parmi lesquels des représentants de la STIB et des figures politiques de premier plan. Rudi Vervoort, Laurette Onkelinx, Charles Picqué, Didier Reynders et Yvan Mayeur ont ainsi déjà défilé devant la commission.

Pour rappel, le nouveau gouvernement dirigé par David Leisterh et Sven Gatz — souvent désigné comme le gouvernement Dilliès — a décidé de geler le projet de métro 3. Les travaux en cours, notamment au niveau de l’avenue de Stalingrad, se poursuivront toutefois, avec une exploitation envisagée dans un premier temps par des trams.

Belga