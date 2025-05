Sabine, première géante des sans-papiers, a été baptisée à Bruxelles

Sabine, géante de la dignité, a été baptisée samedi en début d’après-midi place du Béguinage à Bruxelles. Intégrée à la tradition folklorique des géants, elle doit porter haut les luttes pour la régularisation des sans-papiers et contre les centres fermés.

La géante a été dévoilée lors de la Fête de la dignité, organisée par l’ASBL House of Compassion. Elle est inspirée de Sabine Amiyeme, coiffeuse sans-papiers. Arrivée en Belgique il y a plus de 15 ans, elle a failli être expulsée vers le Cameroun, pays qu’elle avait fui après des menaces graves. Grâce à une large mobilisation citoyenne, elle a été libérée.

“Cette géante sera sa voix, et celle de milliers d’autres“, espère le père Daniel Alliët, un des fondateurs de House of Compassion. Cette ASBL est une initiative permanente située dans l’église Saint-Jean-Baptiste au Béguinage, avec pour objet central la migration. Ce lieu emblématique bruxellois s’est imposé depuis des années comme un refuge et un espace de lutte pour les sans-papiers, notamment en hébergeant de longues occupations, en dénonçant les politiques migratoires répressives et en multipliant les actions culturelles et symboliques.

“Sabine participera à des cortèges, mais aussi à des manifestations et actions de sensibilisation“, explique Geneviève Frère, coordinatrice du lieu. Son message : “La dignité n’a pas de papiers.” La Journée de la dignité rassemblait des personnes “engagées pour un monde plus juste, que ce soit en matière de migration, de lutte contre la pauvreté, d’écologie ou d’égalité des chances“, ajoute Geneviève Frère.

Belga