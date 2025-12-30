Schaerbeek : un homme sans vie retrouvé et deux suspects arrêtés

Deux hommes soupçonnés d’être impliqués dans la mort violente d’un troisième homme à Schaerbeek, durant le week-end des 20 et 21 décembre, se trouvent en détention préventive depuis peu après les faits. C’est ce qu’a annoncé mardi le parquet de Bruxelles. Le quotidien La Capitale avait fait état du décès le 24 décembre, sans que la police ni le parquet n’aient alors communiqué d’informations.

“Le dimanche 21 décembre, peu après 22h00, une patrouille de la zone de police Bruxelles-Nord (Schaerbeek/Evere/Saint-Josse-ten-Noode) a été appelée à se rendre au deuxième étage d’une habitation à Schaerbeek“, explique la porte-parole du parquet, Laura Demullier. “L’appel faisait état de la possible mort d’une personne. Les policiers se sont rendus sur place et ont découvert au sol le corps sans vie d’un individu“.

Le parquet est descendu sur les lieux en compagnie d’un juge d’instruction. Le laboratoire de la police judiciaire fédérale ainsi qu’un médecin légiste ont également été dépêchés sur place.

“L’enquête se poursuit afin de déterminer la cause précise du décès“, poursuit la porte-parole. “Deux suspects ont été interpellés. Le premier serait l’occupant de l’appartement où le corps de la victime a été retrouvé. Le second serait une personne bénéficiant, au moment des faits, d’un congé pénitentiaire accordé par l’établissement où il était détenu à la suite de condamnations pour des faits de violences intrafamiliales.”

Les deux suspects ont été inculpés d’homicide volontaire et placés sous mandat d’arrêt. La chambre du conseil a prolongé leur détention préventive d’un mois le 26 décembre.

Selon le parquet, l’enquête devra encore établir la chronologie exacte de l’intervention policière : “Des voisins auraient en effet contacté la police à deux reprises durant la nuit du 20 décembre en raison de nuisances sonores provenant de l’habitation où la victime a ensuite été retrouvée.”

