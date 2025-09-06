Passer la navigation
Retourner aux urnes à Bruxelles? “Si le MR pense que c’est faisable…”, réagit Christophe de Beukelaer

Christophe de Beukelaer (Les Engagés) se montre sceptique face à l’idée du MR de reconvoquer des élections régionales à Bruxelles, tout en restant ouvert à la discussion.

Reconvoquer des élections régionales à Bruxelles ? C’est l’idée du président du MR bruxellois, après 15 mois de blocage. “On pourrait retourner au parlement fédéral, demander une majorité des deux tiers, et reconvoquer des élections régionales bruxelloises. Après un an et demi, il faut mettre toutes les possibilités sur la table“, a-t-il déclaré auprès de La Libre et La DH.

Une proposition compliquée à mettre en place, qui a déjà été discutée chez les Engagés : “Une idée à laquelle on a déjà pensé, mais les constitutionnalistes consultés sont très négatifs sur la faisabilité de revoter avant la fin de la législature fédérale“, nous répond Christophe de Beukelaer, chef de file et négociateur pour les Engagés à Bruxelles.

► Lire aussi | David Leisterh propose de reconvoquer des élections à Bruxelles: “Après un an et demi, il faut mettre toutes les possibilités sur la table”

En effet, d’un point de vue institutionnel, il n’est pas possible de dissoudre l’Assemblée régionale bruxelloise. Malgré tout, face au nœud gordien actuel, Les Engagés ne balaient pas cette solution : “Si le MR pense que c’est faisable, nous sommes ouverts à leurs propositions. En tout état de cause, la situation actuelle ne peut plus durer. On a tout essayé“, termine Christophe de Beukelaer.

Les autres partis bruxellois n’ont pas encore réagi à cette proposition de David Leisterh, qui répond d’emblée aux critiques éventuelles : “Certains vont me dire que c’est très compliqué à faire. Mais qu’ils me présentent alors une autre solution pour former un gouvernement !“.

M.D. – Photo : Belga Image

06 septembre 2025 - 14h44
Modifié le 06 septembre 2025 - 15h21
 

