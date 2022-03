Repousser la sortie du nucléaire, pour l’Ecolo Olivier Deleuze, c’est “parfaitement normal”

La guerre en Ukraine et ses répercussions sur les prix de l’énergie chez nous. Pour Olivier Deleuze, actuel bourgmestre Écolo de Watermael-Boitsfort et ancien secrétaire d’État de l’Énergie, il faut garder une indépendance face au gaz russe. La décision de renoncer à la sortie du nucléaire est logique et justifiée.

Pour Olivier Deleuze, la décision de garder 2 réacteurs nucléaires au-delà de 2025 est une décision géopolitique, c’est ce qu’il répond à Fabrice Grosfilley dans +d’Actu. “L’Europe doit être plus forte. Elle doit être indépendante du gaz russe, on est dépendants à 40% du gaz russe en Europe. S’il n’y avait pas eu la guerre en Ukraine, je crois qu’on serait sorti du nucléaire en 2025, mais il y a des priorités, il y a une guerre en Europe donc ça rebouscule les priorités et je trouve ça parfaitement normal.”

► À voir aussi : Passer à 100% d’énergie renouvelable en Belgique ? “On pourrait attendre les 90% en 2050

La prolongation du nucléaire a été actée jusqu’en 2035. Pour après, Olivier Deleuze croit au tout renouvelable. “Il n’y a qu’une source d’énergie pour l’humanité : le soleil. Le soleil nous envoie 8000 fois plus d’énergie au niveau planétaire que ce que l’humanité consomme. Si on est capable d’envoyer des gens sur la lune, on est capable de capter 1/8000ème de ce que le soleil nous envoie.”

■Anaïs Corbin/ Une interview réalisée par Fabrice Grosfilley