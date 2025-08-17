Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Rencontre avec Eliott Vermeulen, espoir de l’athlétisme belge

Il s’appelle Elliot Vermeulen. Retenez bien ce nom. C’est la star montante de l’athlétisme belge. Il vient de décrocher une médaille aux championnats d’Europe d’athlétisme. Notre équipe a suivi l’un de ses entrainements, ce matin au stade Falon.

Reportage de Rémy Rucquoi, Loïc Bourlard et Stéphanie Mira

Lire aussi :

Partager l'article

17 août 2025 - 16h26
Modifié le 17 août 2025 - 16h36
 

Nos émissions

Concours

Concours

 

Nos émissions

Concours

BX1 Podcast
Logo A Sport

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales